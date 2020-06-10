В Екатеринбурге девушки в купальниках прокатились по городу в бассейне

В Екатеринбурге на днях состоялся необычный флешмоб – компания молодых людей устроила поездку по городу в бассейне.

Участниками флешмоба стали две девушки в купальниках и двое парней. Как сообщается, заполненный водой бассейн при помощи автоприцепа везли на “Жигулях”. Компанию в поездке по центру города сопровождала громкая музыка. Также велась съёмка сразу с нескольких камер.

Организатором поездки является блогер по имени Михаил. Он заявил, что в Екатеринбурге таких флешмобов ещё не делали, и он готовился к нему три дня. Также он заявил, что компанию остановила полиция, но не за поездку, а из-за другого правонарушения, какого именно, Михаил не уточнил. По словам сотрудников ГИБДД, у них нет информации об этом инциденте.

Ранее издание discover24.ru сообщало, что в Черкесске девушку шантажировали из-за видео интимного характера. А в конце мая в социальных сетях пользователи заступались за девушку из Уфы, загоравшую во дворе одного из домов в откровенном купальнике.