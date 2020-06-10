В Черкесске был осуждён мужчина, вымогающий деньги у местной жительницы. Об инциденте рассказала пресс-служба Генпрокуратуры в Северо-Кавказском федеральном округе.

Как сообщается, гражданин Таджикистана тайно снял интимное видео с участием женщины, и начал её шантажировать. Он написал ей в соцсети “ВКонтакте” и потребовал десять тысяч рублей.

Однако женщина не стала отдавать требуемую сумму и обратилась в правоохранительные органы. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Он попытался дать взятку полицейским в размере ста тысяч рублей, но лишь ухудшил этим своё положение.

В итоге, за вымогательство и взятку мужчина был приговорён к заключению, отбывать которое будет в колонии общего режима.