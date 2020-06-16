читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американским химикам удалось обнаружить новую фазу у жидкого кристалла, предсказанную учеными свыше ста лет назад.

Речь идет о так называемой ферроэлектрической фазе. Для ее выявления исследователи воспользовались искусственной органической молекулой с обозначением RM734, которая была создана специалистами их Британии. После понижения температуры она начала демонстрировать несвойственные ей качества. К примеру, она стала в 1000 раз восприимчивей к электромагнитному излучению по сравнению с обычным жидким кристаллом, что позволило одинаковым образом упорядочить молекулы в ней.

В обычном состоянии нематические жидкие кристаллы могут одновременно вести себя как твердое вещество и жидкость. Благодаря высоким оптическим показателям они прекрасно подходят для изготовления сенсорных дисплеев. Однако если в своей нормальной фазе их молекулы направлены в противоположные стороны, то в ферроэлектрической – в одну сторону. Возможно, данное открытие поможет ученым в разработке новых технологий.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Примерно половина Земли остается нетронутой человеком

Согласно исследованию, проведенному международной группой исследователей во главе с Национальным географическим обществом… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Археологи обнаружили в Литве останки средневековой женщины с тропическим сифилисом

Исследователи смогли обнаружить останки женщины, жившей в эпоху Средневековья и скончавшейся от… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Яйцеклетки сами выбирают наиболее подходящие сперматозоиды

Исследователи из Швеции и Великобритании выяснили, что человеческие яйцеклетки могут сами выбирать… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 16 июня – ясно, до 27 °C | город Мытищи, 16 июня – пасмурно, до 22 °C | Петропавловск-Камчатский, 16 июня – облачно с прояснениями, до 9 °C | Южно-Сахалинск, 16 июня – пасмурно, до 11 °C | Королев, 16 июня – облачно с прояснениями, до 30 °C | Подольск, 16 июня – пасмурно, до 24 °C | Армавир, 16 июня – облачно с прояснениями, до 28 °C |