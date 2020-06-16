Американским химикам удалось обнаружить новую фазу у жидкого кристалла, предсказанную учеными свыше ста лет назад.

Речь идет о так называемой ферроэлектрической фазе. Для ее выявления исследователи воспользовались искусственной органической молекулой с обозначением RM734, которая была создана специалистами их Британии. После понижения температуры она начала демонстрировать несвойственные ей качества. К примеру, она стала в 1000 раз восприимчивей к электромагнитному излучению по сравнению с обычным жидким кристаллом, что позволило одинаковым образом упорядочить молекулы в ней.

В обычном состоянии нематические жидкие кристаллы могут одновременно вести себя как твердое вещество и жидкость. Благодаря высоким оптическим показателям они прекрасно подходят для изготовления сенсорных дисплеев. Однако если в своей нормальной фазе их молекулы направлены в противоположные стороны, то в ферроэлектрической – в одну сторону. Возможно, данное открытие поможет ученым в разработке новых технологий.