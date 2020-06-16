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Исследователи смогли определить, почему некоторым людям удается не толстеть, употребляя при этом большое количество пищи. Оказалось, что причина кроется в генетической мутации.

Ученые провели небольшой опыт, в котором приняли участие несколько десятков человек. Их поделили на две команды. В первую вошли те, пищевые пристрастия которых моментально влияют на их фигуру. Во второй оказались люди, способные есть даже фастфуд и при этом не полнеть. В рамках проведенных наблюдений генетики выяснили, что причиной данного феномена является ген ALK, который следит за активностью расходования жира организмом

При обычном режиме его работы ткани быстрее поглощают вещество, что может привести к увеличению уровня сахара и холестерина в крови. Если же присутствуют мутации, то активируется гормон кортизол, который вызывает стрессовую нагрузку на организм, что приводит к расходованию излишков жира. Благодаря данному открытию исследователи надеются в будущем разработать новые препараты для борьбы с ожирением.

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