Новосибирские ученые опровергли широко распространенный миф о том, что человеческий мозг якобы продолжает функционировать после смерти тела. Этот миф возник в 1996 году после нашумевшего эксперимента в московском крематории, где утверждалось, что энцефалограф зафиксировал активность мозга, напоминающую реакцию страха у живого человека, несмотря на то, что испытуемый умер за несколько дней до этого.

Новое исследование под руководством основателя крематория в Новосибирске Сергея Якушина, проведенное с использованием современного оборудования, полностью развенчало эти утверждения. Ученые повторили эксперимент, фиксируя процесс на видео, но не обнаружили никаких признаков мозговой активности у покойника. Таким образом, выводы почти тридцатилетней давности были признаны научно несостоятельными.

Сергей Якушин отметил, что результаты 1996 года могли быть сознательной провокацией, направленной против практики кремации. Он предположил, что в экспериментах того времени на видеозаписях мог быть вовсе не покойник. Этот случай, по его мнению, подрывает доверие к научным исследованиям, выполненным без должного контроля и прозрачности.

Новосибирские специалисты подчеркнули важность использования современных технологий для подобных экспериментов. Исследование не только подтвердило, что мозг человека полностью прекращает свою деятельность после смерти тела, но и напомнило о необходимости опираться на научный подход, чтобы избежать создания мифов и ложных представлений.

Результаты работы ученых были опубликованы с целью рассеять сомнения и подчеркнуть значимость точных методов в современной науке. Это исследование стало важным вкладом в развенчание мифов, связанных с процессами, происходящими после смерти, и укрепило позиции научного сообщества в вопросах, требующих объективного подхода.