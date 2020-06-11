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Пользователи Сети обвинили актёра Ивана Стебунова в том, что он допустил пьяного Михаила Ефремова за руль.

Поводом для обвинения, как сообщается, стало то, что Стебунов вместе со своей супругой Еленой Власовой был замечен на месте инцидента. Как посчитали пользователи Сети, актёры находились в машине вместе, и Стебунов, по их мнению, видя то, что Ефремов находится в состоянии алкогольного опьянения, должен был запретить ему вождение.

Однако позднее Стебунов объяснил, что на место аварии он приехал лишь через несколько минут, сразу же после того, как узнал об инциденте. Как отмечается, знакомы актёры уже давно и за время совместной работы подружились. Сейчас они вместе работают на одной из постановок. Совместная работа была у них и на съёмках фильмов.

Откуда появилась версия про родственников?

Комментарий с таким содержанием появился под анонсом новости о ДТП в социальной сети “Вконтакте” – один из пользователей высказал собственную точку зрения, сформировавшуюся на основании известных лишь ему аргументов. Вскоре комментарий был удален. Вероятнее всего, из-за обилия использованных ругательств.

Ранее пользователи Сети интересовались другим вопросом, “спрашивая” у поисковых систем “кто был в машине с Ефремовым“.

Видео ДТП с Михаилом Ефремовым

Почему в Сети решили, что Стебунов и Ефремов родственники?

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