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Вечером 8 июня в Москве произошла авария, унесшая жизнь Сергея Захарова – водителя, в чей автомобиль на высокой скорости врезался актёр Михаил Ефремов. Как выяснилось позднее, за рулём лицедей находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сразу же после аварии, когда очевидцы стали делиться записями увиденного в социальных сетях, появился слух, что в автомобиле с актёром был кто-то из его близких знакомых или коллег: Стебунов или Гармаш. Было даже предположение, что в машине (на переднем пассажирском сидении – прим. discover24.ru) находилась женщина. Это версия от пользователей в интернете, в то время как очевидцы трагедии отмечают, что рядом с Ефремовым находился мужчина. Из этого следует, что пассажир в салоне автомобиля всё-таки находился, но его личность на данный момент остаётся неизвестной.

Впрочем, как предполагает очевидец Владислав Женжебиров, давший интервью изданию “Комсомольская правда”, пассажира будет несложно найти, т.к. вокруг было много камер видеонаблюдения, не говоря уже о видеорегистраторах в остановившихся из-за аварии машин. Именно Владислав вместе с товарищем помогал выбраться из машины Ефремову и другому человеку, предварительно подняв машину пострадавшего Сергея Захарова.

Кто всё-таки был в машине Ефремова?

Учитывая отсутствие неоспоримых доказательств, указывающих на кого-либо, говорить об этом пока рано. В любом случае, не стоит недооценивать профессионализм московских стражей порядка, которые, разумеется, сумеют идентифицировать пассажира из автомобиля актёра.

Признал ли Михаил Ефремов свою вину?

Утвердительно ответить на этот вопрос позволяет видео из архива МВД, снятое в квартире Михаила Ефремова. На нём он отвечает, что признаёт свою вину и знает, что в результате аварии скончался человек.

Когда произошла авария с участием Михаила Ефремова?

Авария произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве.

Видео ДТП с Михаилом Ефремовым

Кто был в машине с Ефремовым?

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