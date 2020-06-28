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Стриминговая платформа Netflix собирается выпустить сериал в аниме-стиле под названием Cyberpunk: Edgerunners.

Как сообщается, он будет выпущен по мотивам игры Cyberpunk 2077, но при этом копировать её сюжет не будет. Будут добавлены новые персонажи, не связанные с героями компьютерной игры.

Его созданием займётся аниме-студия Studio Trigger, а также разработчик игры CD Projekt Red. Всего в сериале на данный момент запланировано десять эпизодов, а выпуск запланирован только на 2022 год. В центре сюжета будет человек, пытающийся выжить в городе, который буквально помешан на различных технологиях. В итоге он становится наёмником.

Выпуск самой игры Cyberpunk 2077 запланирован на 17 сентября 2020 года. Она является продолжением серии настольной игры Cyberpunk 2020, которая вышла ещё в 1990 году.

Ранее мы сообщали, что в игре Cyberpunk 2077 у певицы Grimes появится собственная роль, о чём она случайно проговорилась в Сети.

Netflix выпустит аниме-сериал по мотивам игры Cyberpunk 2077

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