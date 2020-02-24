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Певица Клэр Элис Буше, известная под псевдонимом Grimes, появится в проект Cyberpunk 2077.

Как она сообщила, она исполнит роль артистки Лиззи Виззи, которая погибла на сцене прямо во время своего выступления. Но при помощи технологий её быстро вернули к “жизни” в виде робота, и произошла это буквально за час, после чего Лиззи завершила выступление. Певица назвала это величайшим когда-либо созданным арт-перформансом.

Вероятно, она проговорилась случайно, так как в скором времени её пост был удалён, но многие пользователи Сети его уже успели увидеть.

Cyberpunk 2077 выйдет уже в этом году, 16 сентября. Изначально релиз был запланирован на 16 апреля, однако был сделан перенос ради различных доработок. Кроме Grimes, как уже сообщалось, в игре появится рокер Джонни Сильверхенд, которого исполнит Киану Ривз.
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