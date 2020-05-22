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Петербуржец Сергей Алейников решил подать в суд на администрацию и губернатора города, требуя от них организации бесплатной раздачи масок и перчаток местным жителям.

Житель Северной столицы России не согласен с одним из пунктов недавнего постановления петербургского правительства. Согласно его словам, он нарушает право людей на обеспеченность перчатками и медицинскими масками. Он также требует перестать наказывать горожан штрафами за отсутствие у них средств индивидуальной защиты.

Отмечается, что это уже второй судебный иск подобного содержания. Ранее в суд обратился Александр Матвеев, местный активист. Он считает, что обязательное использование перчаток и масок в магазинах является избыточным требованием.

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