Петербуржец Сергей Алейников решил подать в суд на администрацию и губернатора города, требуя от них организации бесплатной раздачи масок и перчаток местным жителям.

Житель Северной столицы России не согласен с одним из пунктов недавнего постановления петербургского правительства. Согласно его словам, он нарушает право людей на обеспеченность перчатками и медицинскими масками. Он также требует перестать наказывать горожан штрафами за отсутствие у них средств индивидуальной защиты.

Отмечается, что это уже второй судебный иск подобного содержания. Ранее в суд обратился Александр Матвеев, местный активист. Он считает, что обязательное использование перчаток и масок в магазинах является избыточным требованием.