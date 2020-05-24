ВМС США совершили испытания лазерного оружия против дронов

Военные США провели испытания лазерного оружия высокой мощности для уничтожения беспилотных летающих аппаратов.

Испытания проводились 16 мая в Тихом океане. Мощность лазера не уточняется, но журналисты выразили предположение, что она составляет около 150 кВт.

Специальная установка была размещена на корабле USS Portland. Как уточняется, в тестировании приняла система твердотельного лазерного оружия. По словам военных, лазер имеет больше возможностей для реагирования на возникающие угрозы.

В Сети были выложены фото- и видеоматериалы с испытаний. На кадрах можно увидеть лазер, который направляют на аппарат, и затем выводят его из строя. Отмечается, что применять лазер можно как против воздушных целей – дронов, так и против катеров небольшого размера.

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