В Уфе выздоровел младенец с подозрением на коронавирус, которого бросила собственная мать.

Как сообщается, младенец переболел внутриутробной пневмонией, из-за чего и был получен ложноположительный анализ на коронавирусную инфекцию. Отмечается, что мать написала отказ от ребёнка, но это не связано с подозрением на инфекцию – отказ был написан сразу же после родов, когда результаты анализа ещё не были известны.

В настоящее время малыш находится в Дёмском роддоме, откуда его переведут в Дом ребёнка.

Всего в Башкирии, как сообщается, коронавирус был подтверждён у шести беременных женщин, из них у двоих болезнь протекает бессимптомно, остальные четверо были направлены в больницы. Ещё девять беременных были в контакте с людьми с подтверждённой инфекцией, в настоящее время они находятся дома под наблюдением врачей.