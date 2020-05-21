21 мая в Миассе около 10 часов утра на улице Гвардейская произошла коммунальная авария – из-под земли начал бить сильный поток воды.

Поблизости находится достаточно оживлённый перекрёсток, поэтому из-за потока воды, бьющего на несколько метров, возникли некоторые проблемы с передвижением транспорта, и машинам пришлось идти в объезд. О происходящем было рассказано в социальной сети “ВКонтакте” в группе “ЧП Миасс”. В комментариях местные жители пошутили насчёт того, что можно бесплатно помыть свою машину.

Как заявила пресс-служба администрации Миасского округа, на участке, где произошёл инцидент, проводились гидравлические испытания, и во время них случился прорыв. На место происшествия отправились специалисты для устранения аварии и выяснения её причин.