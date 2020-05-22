Российская армия получила первую партию артиллерийского комплекса “Коалиция-СВ”.

Комплекс “Коалиция-СВ” был создан нижегородским ЦНИИ “Буревестник”. Его первая демонстрация состоялась в 2015 году. Как сообщается, комплекс имеет пушку 152 калибра с высокой скоростью стрельбы. Пушка способна выпустить за минуту более 10 выстрелов, что заметно выше по сравнению с прочими комплексами.

Отмечается, что боевые возможности “Коалиции-СВ” как минимум в два раза выше всех остальных аналогов. Кроме того, имеется возможность дистанционного управления стрельбой, и проведение атаки в режиме “шквал огня”, что не позволяет противнику совершить перегруппировку или изменение своего местоположения. Несмотря на то, что снаряды можно выпускать под разными углами, цели они достигают практически одновременно.