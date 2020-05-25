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В Приморском крае отец увёл троих своих детей в лес, чтобы “спрятаться” от коронавирусной инфекции.

Как сообщается, в начале мая правоохранительные органы получили сообщение о том, что в посёлке Кавалерово пропали трое малолетних детей, а также их 39-летний отец. Поисками семьи занялись полицейские и спасатели, а также волонтёры. Был совершён опрос свидетелей.

Во время поисков в доме семьи были найдены записи, в которых сообщалось о намерении уйти из дома. Найдены пропавшие были спустя всего два дня, как оказалось, их жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время с отцом детей работают следователи. Выяснилось, что мужчина ушёл в лес и соорудил там временное жильё для того, чтобы вместе с детьми пережить эпидемию коронавируса.

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