В Московской области уже вечером 22 мая во всех жилых домах собираются включить отопление. Однако ненадолго – уже в понедельник его собираются вновь отключать.

Как сообщается, отопление должно было появиться ещё в среду, но по какой-то причине оно было включено не во всех домах. Зампредседатель правительства Московской области Евгений Хромушин принёс извинения за произошедшее и объяснил, что подобное включение-отключение отопления является серьёзным риском для всей системы отопления.

Также Хромушин сообщил, что они не имеют возможности за один день всех подключить и отключить, поэтому, если тепло придёт слишком рано, некоторым жителям придётся несколько дней жить в жаре. Кроме того, после отключения придётся проводить дополнительные проверки.

Если погода будет позволять, то постепенное отключение отопления начнётся в понедельник.