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В Ленобласти ведётся подготовка к проведению XII Межрегионального молодёжного образовательного форума “Ладога”. Планируется, что мероприятие состоится с 7 по 15 августа.

Форум позволяет участникам обменяться своим опытом и развить профессиональные навыки, а также обзавестись знакомствами с людьми со всей страны.

Согласно информации пресс-службы областного правительства, в мероприятии примут участие 780 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Отмечается, что в прошлом году на форуме собрались люди из 52-х регионов России, что стало рекордом. Участники смогут оставить свою заявку на сайте “Молодёжь России”, регистрация начнётся с 15 июня.

Также будет задействовано 70 волонтёров, которые могут оставить свою заявку на сайте “Добровольцы России”. Единственное ограничение – возраст от 18-ти лет.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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