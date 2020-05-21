В Ленобласти ведётся подготовка к проведению XII Межрегионального молодёжного образовательного форума “Ладога”. Планируется, что мероприятие состоится с 7 по 15 августа.

Форум позволяет участникам обменяться своим опытом и развить профессиональные навыки, а также обзавестись знакомствами с людьми со всей страны.

Согласно информации пресс-службы областного правительства, в мероприятии примут участие 780 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Отмечается, что в прошлом году на форуме собрались люди из 52-х регионов России, что стало рекордом. Участники смогут оставить свою заявку на сайте “Молодёжь России”, регистрация начнётся с 15 июня.

Также будет задействовано 70 волонтёров, которые могут оставить свою заявку на сайте “Добровольцы России”. Единственное ограничение – возраст от 18-ти лет.