В Ленинградской области несовершеннолетняя школьница впала в алкогольную кому.

Согласно имеющейся информации, вечером 23 мая правоохранительные органы получили информацию об инциденте из Городской больницы. Как сообщается, 13-летняя ученица Сельцовской школы примерно в 19:30 была госпитализирована из частного дома №14 в деревне Рутелицы.

Девушка 2006 года рождения была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии. В настоящее время по факту инцидента была организована проверка правоохранительными органами, ведётся установление всех обстоятельств инцидента. Отмечается, что семья пострадавшей полная, на учёте не состоит. Мать девушки работает медсестрой в родильном доме, а отец – монтажником.