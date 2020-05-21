В Ленинградской области более пяти тысяч людей получили региональные выплаты в период коронавируса.

Как сообщается, общая сумма выплат составила более 27 миллионов рублей. Денежные выплаты получили около 4,7 тысяч безработных жителей региона, а также 519 самозанятых граждан. Кроме того, как отмечается, в Центр соцзащиты были направлены сведения по 1 198 безработным жителям с детьми. Также выплаты получат в скором времени ещё 295 самозанятых граждан с детьми.

В Ленинградской области, согласно информации на 20 мая, 21,6 тысяч человек зарегистрированы как ищущие работу. Из них 16,4 тысячи граждан уже официально являются безработными. При этом с начала мая трудоустроены были 241 человека по рабочим профессиям.