Представители правительства Ленинградской области сообщили о том, что на борьбу с борщевиком из регионального бюджета было выделено около 20,2 миллиона рублей.

В размещенном сообщении указывается, что выделенные деньги планируется разделить между несколькими десятками местных администраций, расположенных в шестнадцати поселениях. Еще десять населенных пунктов собираются самостоятельно провести мероприятия по противодействию борщевику.

На данный момент времени в регионе еще не определились с выбором подрядчика для выполнения соответствующей работы. Отмечается, что площадь земли, которая подвергнется обработке, составит почти 3 тысячи гектаров.