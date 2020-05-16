В лагере для сирот «Черемушки», расположенном в Республике Алтай, была построена бытовка, которая оказалась опасной для проживания.

Согласно словам представителей Генпрокуратуры РФ, на постройку бытового помещения было выделено 3,2 миллиона рублей. Но при его строительстве были допущены значительные ошибки и нарушены различные нормы, поэтому пользоваться им оказалось небезопасно. Этот факт был вскрыт во время проверки деятельности школы-интернета для детей.

Речь идет уже о втором крупном скандале в данном образовательном учреждении. Ранее в нем случилось массовое заболевание учащихся. Именно оно стало причиной проведения внеплановой проверки, которая и привела к выявлению множества нарушений. Директор школы в феврале покинул свою должность. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело.