Алена Бабенко, актриса театра и кино из РФ, опубликовала на своей страничке в «Инстаграме» сообщение о том, что врачи обнаружили у нее коронавирус.

Согласно словам знаменитости, она ответила отказом на приглашение поучаствовать в передаче «Танцы со звездами» и закрылась у себя дома сразу же, как почувствовала себя плохо. Она отметила, что ответственна за здоровье не только себя, но и своих коллег по работе. Затем она сдала тест на COVID-19, который продемонстрировал положительный результат.

Киноактриса добавила, что у нее было только два симптома заболевания: слабость и повышенная температура. В настоящее время артистка находится в медицинском учреждении, где проходит лечебный курс.