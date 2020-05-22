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Александр Дрозденко, глава Ленобласти, на своей страничке в «Инстаграме» сообщил о том, что в Сосновом Бору зафиксировано 50 случаев заражения коронавирусом, поэтому он был переведен в «желтую» зону.

Городской округ перевели из «зеленой» зоны в «желтую», так как на его территории начала быстро распространяться коронавирусная инфекция. Если местные жители не будут соблюдать меры по противодействию COVID-19, то Сосновый бор окажется в «красной» зоне. Сейчас власти собираются ввести в муниципалитете более жесткие ограничения.

В местных СМИ отмечают, что Тихвин скоро может снова вернуться в «зеленую» группу. Обстановка в населенном пункте стабилизировалась, но власти пока не решают снимать ограничения, чтобы не допустить новой вспышки.

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