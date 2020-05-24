Бабак Тагвей, военный эксперт, опубликовал в «Твиттере» сообщение о том, что установка «Панцирь-С1Э», произведенная в РФ, уничтожила турецкий ударный БПЛА Bayraktar TB2 в Ливии.

Согласно словам аналитика, он получил информацию о том, что бойцы Ливийской национальной армии смогли подбить в небе над городом Тархуна не менее одного военного беспилотника, принадлежащего Правительству нацсогласия и изготовленного Турцией. Для этого они воспользовались российской зенитной установкой.

В СМИ при этом указывают, что с начала текущего года беспилотные летательные аппараты Турции смогли уничтожить девять российских «Панцирей-С1Э». Недавно было опубликовано видео, на котором демонстрируется уничтожение одного из подобных зенитных комплексов.