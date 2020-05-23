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В управлении Госавтоинспекции по Республике Карелия сообщили о том, что нетрезвая девушка-водитель стала виновницей смертельного ДТП в городе Сортавала.

Отмечается, что данное происшествие случилось вчера, 22 мая, в вечернее время суток в окрестностях местного СНТ. Восемнадцатилетняя девушка, сидевшая за рулем внедорожного авто Great Wall в нетрезвом состоянии, не справилась с управлением и вылетела в кювет. Затем джип перевернулся.

Девушку-водителя с различными травмами доставили в местное медицинское учреждение. Во внедорожнике на переднем пассажирском кресле сидел семнадцатилетний парень. К сожалению, он умер еще до приезда машины скорой помощи.

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