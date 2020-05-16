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Алексей Пушков, российский сенатор, решил предостеречь Соединенные Штаты от переброски ядерных ракет на территорию Польши.

Согласно словам члена Совфеда, политикам из Варшавы и Вашингтона, мечтающим разместить атомное оружие в Польше, следует получше изучить Карибский кризис, произошедший 58 лет назад. Судя по всему, они о нем позабыли или вовсе не знают, считает Пушков. Размещение ядерных боеголовок на польских землях является верным путем к очередному кризису.

Ранее Джорджетта Мосбахер, американский посол в Польше, опубликовала на страничке в «Твиттере», что США вполне могут перебросить свои ядерные ракеты из ФРГ в Польшу, где находится восточный фланг Североатлантического Альянса.

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