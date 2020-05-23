В управлении СКР по Республике Саха (Якутия) сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении охотника, который случайно подстрелил мужчину, целясь в уток.

Согласно версии следствия, данный инцидент произошел рядом с населенным пунктом Батамай во время охоты на уток. Несколько охотников сидели в двух лодках. 28-летний парень навел ружье на вторую моторную лодку, а затем поднял ствол, чтобы попасть во взлетающих птиц.

Однако внезапно на второй лодке поднялся один из охотников в возрасте 40 лет. В результате парень попал ему прямо в голову. Мужчина получил смертельное ранение, поэтому умер еще до приезда медиков. Следователи уже осмотрели место происшествия. Расследование еще не закончено.