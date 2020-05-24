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Татьяна Брухунова, пятая жена Евгения Петросяна, резко ответила на выпад одной из своих подписчиц.

Женщина в комментариях высказалась, что не уважает таких людей, как Брухунова. Она отметила, что Петросян прожил со своей предыдущей женой, Еленой Степаненко, несколько десятков лет “в горе и радости”, а когда она начала стареть, появилась Брухунова, которая и увела мужа. Как заявила подписчица, Татьяне всё вернётся.

Обычно Брухунова не отвечает на критику в свой адрес, но на этот раз не удержалась. Она поинтересовалась у подписчицы о предыдущих трёх женах Петросяна до Степаненко. Как она напомнила, там также были годы совместной жизни, и даже ребёнок. Степаненко же она назвала “диковинной четвёртой женой”.

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