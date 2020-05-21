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Представители ФКУ «Упрдор Северо-Запад» сообщили о введении в пятницу, 22 мая, реверсивного движения на внутреннем кольце КАД.

Согласно опубликованной ими информации, до 10 июня будет частично закрыт участок трассы, расположенный на 90-м километре КАД. На нем планируется поменять деформационный шов. Скорость перемещения будет ограничена до 40 км/ч, причем использовать можно будет только две полосы движения.

Участок, в котором планируется провести дорожные работы, в обязательном порядке окружат предупредительными знаками, световой сигнализацией и водоналивным ограждением.

Футбол:
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