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Соединенные Штаты начали проведение операции FONOTOP в Арктике, направленной против Российской Федерации. Подтверждение этому найдено в сообщении американского флота.

Согласно официальному заявлению американских властей, эта миссия должна обеспечить свободы судоходства в районе. Однако на самом деле она включает в себя целый набор военно-морских учений. Некоторые из них могут продлиться больше одного года. Ранее схожие меры США принимали по отношению к КНР и Ирану.

По мнению военных экспертов, в первый этап американской операции вошли военные маневры боевых кораблей НАТО в Баренцевом море. Участие Североатлантического Альянса в них носило лишь формальный характер, так как большинство судов принадлежали ВМС США.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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