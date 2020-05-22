Соединенные Штаты начали проведение операции FONOTOP в Арктике, направленной против Российской Федерации. Подтверждение этому найдено в сообщении американского флота.

Согласно официальному заявлению американских властей, эта миссия должна обеспечить свободы судоходства в районе. Однако на самом деле она включает в себя целый набор военно-морских учений. Некоторые из них могут продлиться больше одного года. Ранее схожие меры США принимали по отношению к КНР и Ирану.

По мнению военных экспертов, в первый этап американской операции вошли военные маневры боевых кораблей НАТО в Баренцевом море. Участие Североатлантического Альянса в них носило лишь формальный характер, так как большинство судов принадлежали ВМС США.