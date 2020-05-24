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Антон Бредихин, российский политолог, сообщил о том, что бойцы ВСУ повально распивают алкогольные напитки и употребляют наркотики в Донбассе.

Согласно словам политолога, после прихода к власти Владимира Зеленского Украина значительно увеличила количество боевых отрядов в Донбассе. В настоящее время рядом с линией разграничения находятся свыше 90 000 военнослужащих ВСУ, что составляет около половины всей армии государства.

Однако, по мнению Бредихина, Украина до сих пор не осуществила «решающее наступление», так как ее армия находится в деморализованном состоянии. Он добавил, что многие бойцы регулярно распивают спиртосодержащие напитки и используют наркотические вещества.

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