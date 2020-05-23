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Администрация подмосковного Серпухова планирует взять кредит в размере нескольких миллионов рублей на текущие расходы.

Как отмечается, администрация Серпухова время от времени вынуждена брать кредиты. Как правило, размер кредита не превышается 16-17 миллионов рублей. На этот раз администрация собирается взять кредит в 16 160 000 рублей.

Аукцион на оказание финансовых услуг был опубликован на сайте Госзакупок. Отмечается, что начальная сумма кредита уже включает в себя все требуемые расходы, в том числе издержки и платежи, которые рассчитываются в размере 8,08% годовых.

Организации могут подать заявку на осуществление финансовой услуги до 1 июня 2020 года. Возвращать кредит администрация Серпухова планирует в течение двух лет.

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