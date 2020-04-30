Жители Японии потребовали немедленно отправить российскую фигуристку Евгению Медведеву обратно в Россию.

Как сообщается, фигуристка прибыла в Японию 1 апреля. Она собиралась тренироваться для шоу Sailor Moon Prism On Ice, которое должно было пройти в июне. Однако из-за коронавируса шоу отменили, но Медведева решила не покидать Японию.

Один из японских пользователей Twitter начал требовать, чтобы фигуристку выслали из страны. Причиной для подобного требования стало то, что Медведева тренируется на закрытом катке, несмотря на режим самоизоляции, а также то, что её видели в одном из супермаркетов за покупками.

Сообщение пользователя Twitter было поддержано “лайками” другими японцами, а также пользователями из других стран.