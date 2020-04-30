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Владимир Путин во время разговора с участниками акции по борьбе с коронавирусом посредством видеосвязи отметил, что вопросы, связанные с помощью организациям, пострадавших из-за введённых из-за коронавируса мер, будут продолжать решаться.

В обращении к президенту Роман Ершов, руководитель компании по изготовлению матрасов и прочих предметов для сна “Аскона”, сообщил, что они ощутили на себе действие кризиса, но быстро перепрофилировались и начали выпускать защитные маски и костюмы. Кроме того, они наладили выпуск медицинских матрасов для коек пациентов с коронавирусной инфекцией.

Путин в ответ пошутил о том, что производителям матрасов после окончания действия мер ограничения удастся быстро восстановить свои темпы производства, а спрос на их продукцию возрастёт, так как матрасы россиян за время вынужденного нахождения дома изрядно поизносятся.

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