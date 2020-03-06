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В Балашихе девочка нарисовала “самый милый фоторобот”, пытаясь помочь своим соседям разыскать пропавшего кота.

Как сообщается, кота потеряла пожилая пара, которые искали его и в подъезде, и на улице. Кот обычно сторонится посторонних людей, но в этот день в квартирных коридорах проходил ремонт, и хозяева решили, что питомец где-то затаился или выпрыгнул из окна. Узнавшая об этом девочка решила помочь, создав своё объявление.

В нём было написано, что кот имеет средний рост, серый цвет с палёными усиками, с отличающей полосой на голове черного цвета, и белые лапки. Описание сопровождалось “фотороботом”, нарисованным девочкой.

Это объявление сфотографировал кто-то из местных жителей, который поделился им в Сети. Спустя несколько часов о пропавшем коте узнала вся Балашиха.

Впрочем, как оказалось, питомец никуда не сбежал, а спрятался в шкафу, где и спокойно спал, пока хозяева его искали.

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