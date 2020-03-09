В спектакле «Роковая страсть», показанном в Серпухове, не появились известные актеры, которые изначально были заявлены организаторами. Стоимость билета варьировалась от 600 до 1200 рублей.

В рамках выступления стало известно, что почти никто из именитых артистов не приехал в подмосковный город. К примеру, Игорь Ливанов должен был сыграть адмирала, но его заменил Дмитрий Исаев, а Ирину Лачину, исполняющую роль леди Гамильтон, заменила Екатерина Волкова.

Для тех, кто плохо разбирается в подобных выступлениях, замена актеров, скорее всего, прошла незамеченной. Однако истинные ценители, ждавшие встречи с любимыми звездами, сразу поняли, что смотрят за игрой участников запасного состава, поэтому посчитали себя обманутыми.