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Армия Сирии в настоящее время единственная, кто продолжает использовать советские 180-мм пушки С-23.

Как сообщается, эта пушка была разработана ещё в 40-х годах прошлого века, тогда же она успешно прошла все испытания, но в производство её так и не запустили. По некоторой информации, причиной этого послужил основной упор на ракеты.

С-23 может поражать цели на дистанции в 43 800 метров, её боевой вес составляет 21 тонну, расчёт включает 16 человек.

В итоге, производство С-23 было налажено в начале 70-х годов, когда союзникам СССР потребовались мощные дальнобойные орудия. Самые крупные партии были отправлены в Египет и Сирию.

В этих странах они приняли участие в реальных боевых сражениях. Согласно имеющейся информации, к началу сирийского конфликта сохранилось более десятка С-23. За время борьбы с терроризмом они были замечены всего 3-4 раза. Объясняется это стремлением сохранить ресурс стволов и сэкономить боеприпасы, так как сейчас они не выпускаются.

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