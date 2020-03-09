Работники подольской дорожной службы смогли успешно заделать яму на дороге, расположенной в Фабричном проезде.

Отмечается, что на сайте «Добродел» появилась жалоба от местного жителя о том, что в микрорайоне Климовск образовалась большая яма, мешающая проезду автомобилей. На указанное место вскоре выехали дорожники, которые осмотрели дорожное полотно и подтвердили наличие на нем серьезного дефекта.

После изучения проблемы был составлен план по ее устранению. Специалисты положили новый асфальт и сообщили об этом в вышестоящие органы. Затем информация о заделанной яме появилась на интернет-ресурсе «Добродел».