Марина Густова, представитель ПФР, сообщила о том, что значительно повысить величину пенсии можно с помощью ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которая назначается некоторым категориям граждан.

Согласно ее словам, пенсия в 52,5 тысячи рублей, которую получает пожилая женщина, живущая в Омской области, не является обычной, однако она вполне возможна. Густова добавила, что у всех граждан РФ имеется личный пенсионный счет, учитывающий большое количество параметров.

К примеру, инвалиды, ветераны и иные группы россиян могут получить ЕДВ. Пенсия также формируется на основе надбавок за работу на Крайнем Севере, набора соцуслуг для льготников и прочих доплат. В свою очередь Антон Шпилев, глава НПФ «КИТ Финанс», предположил, что омская пенсионерка «докупила страховые баллы».