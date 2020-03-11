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В Краснодарском крае вынесен приговор жителю Новопокровского района, совершившего изнасилование женщины и заразившего её ВИЧ.

Как сообщает региональное следственное управление СКР, инцидент произошёл 14 августа 2019 года. Мужчина напал на 50-летнюю женщину, возвращавшуюся домой через кладбище. Он, использовав физическую силу, совершил сексуальное насилие в отношении женщины. Затем выяснилось, что он заразил её ВИЧ-инфекцией.

При этом отмечается, что о своём ВИЧ-статусе обвиняемый знал – ему стало известно об этом в марте этого же года. В итоге, решением суда мужчина был приговорён к 12-ти годам заключения в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года. В настоящее время приговор вступил в силу.

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