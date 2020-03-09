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В честь 8 Марта в Волховском районе состоялся конкурс красоты «Миссис Волхов 2020», в котором удалось победить учительнице физкультуры.

Данное мероприятие прошло в ДК «Железнодорожник. В рамках него местные жительницы продемонстрировали жюри и зрителям свои невероятные таланты, а также ослепили их своей красотой. В конкурсе приняли участие шесть женщин, а победительницей смогла стать Наталья Смелова.

Отмечается, что девушка успевает преподавать хореографию в СОК «Меридиан», а также учить детей физкультуре в образовательном учреждении № 6. По словам организаторов конкурса, Смелова является жизнерадостной и активной натурой, которая старается постоянно совершенствовать себя как в духовном, так и в физическом плане.

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