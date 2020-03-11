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Турция начала эвакуацию своих военнослужащих и тяжёлой техники из Сирии.

Как сообщается, эвакуация была организована в рамках проведённых переговоров между Россией и Турцией. Из-за появления в провинции Идлиб российских военных, как отмечается, присутствие сил Турции перестаёт быть целесообразным.

Согласно имеющейся информации, в настоящее время проводится эвакуация тяжёлых реактивных систем залпового огня, артиллерии и бронетехники. Однако отмечается, что Турция продолжит сохранять присутствие в Сирии, и речь об отводе техники касается лишь некоторых районов.

Кроме того, сообщается, что за прошедшие сутки не было зафиксировано нарушения режима прекращения огня, но боевики продолжают публиковать ложные сведения о занятии ключевых районов в Идлибе и Алеппо. Впрочем, как предрекают аналитики, перемирие продлится всего лишь одну-две недели.

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