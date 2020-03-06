Специалисты Нидерландского института нейронаук выяснили, что серые крысы стараются не вредить своим сородичам, даже если речь идёт о еде.

В эксперименте участвовало 314 взрослых крыс линии Спрег-Доули. Они были помещены в установку с двумя отсеками. Один из отсеков имел решётку на полу, на которую можно было подать напряжение. В другом отсеке находились два рычага. При нажатии на один из них появлялись съедобные шарики из сахарозы, при нажатии на другой – крыса на решетке получала удар током.

В ходе эксперимента крыса, которая нажимала рычаг, подающий ток, замечала, что её сородич испытывает боль, и переходила к другому рычагу. После того, как животные научились выбирать лишь тот рычаг, что подавал еду, система была перестроена – теперь этот рычаг приводил к удару током. В итоге крысы перестали использовать и этот рычаг.

Отмечается, что крысы выражали беспокойство за своего соседа даже в том случае, если он был им абсолютно незнаком и ранее они не делили домашнюю клетку.

В новом эксперименте у крыс была уменьшена мозговая активность при помощи инъекции анестетика. После этого крысы больше не пытались избегать причинения боли своим сородичам.

Учёные уточняют, что эксперимент не означает то, что эти крысы будут также заботиться о благополучии крыс других видов.