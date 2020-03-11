Прошлым летом в закон были внесены поправки, которые недавно вступили в силу и обязывают отца обеспечить своего ребенка жильем.

По словам юриста Елены Кудерко, раньше в случае развода мать с ребенком выселяли из жилья, если оно было куплено супругом еще до брака. Однако позднее был принят законопроект, который позволял бывшей жене оставаться в доме, пока ребенок не достигнет совершеннолетия. Затем в закон внесли поправки, предусматривающие дополнительную ответственность отца в обеспечении сына или дочери жилым помещением.

Однако это не значит, что отец обязан приобрести квартиру или передать долю в своем жилье. К примеру, если экс-супруга решит уйти в арендованный дом, то ему предстоит покрывать часть платы. В случае взятия ею ипотеки и оформления доли на ребенка отец должен будет субсидировать часть ипотечных платежей.