читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Прошлым летом в закон были внесены поправки, которые недавно вступили в силу и обязывают отца обеспечить своего ребенка жильем.

По словам юриста Елены Кудерко, раньше в случае развода мать с ребенком выселяли из жилья, если оно было куплено супругом еще до брака. Однако позднее был принят законопроект, который позволял бывшей жене оставаться в доме, пока ребенок не достигнет совершеннолетия. Затем в закон внесли поправки, предусматривающие дополнительную ответственность отца в обеспечении сына или дочери жилым помещением.

Однако это не значит, что отец обязан приобрести квартиру или передать долю в своем жилье. К примеру, если экс-супруга решит уйти в арендованный дом, то ему предстоит покрывать часть платы. В случае взятия ею ипотеки и оформления доли на ребенка отец должен будет субсидировать часть ипотечных платежей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Милан (люб) – Ювентус (люб) | Парма (люб) – Интер (люб) | Галатасарай тим – Спортинг тим | Марсель тим – Бенфика тим | Штутгарт (люб) – Боруссия (люб) | Шальке (люб) – Вердер (люб) | ЦСКА (люб) – Спартак (люб) |
Вам может понравиться

Танцовщицы из Кингисеппа стали лауреатами конкурса «Столица танца»

Молодым танцовщицам из города Кингисепп, являющимся членами танцевального ансамбля «Ритмикс», удалось с… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Заявленные известные актеры не приняли участие в спектакле в Серпухове

В спектакле «Роковая страсть», показанном в Серпухове, не появились известные актеры, которые… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Мытищах напали на девушку-фельдшера скорой помощи

В городе Мытищи на сотрудников скорой помощи, приехавших на вызов, было совершенно… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 11 марта – пасмурно, до 5 °C | город Мытищи, 11 марта – небольшой дождь, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский, 11 марта – снег, до -2 °C | Южно-Сахалинск, 11 марта – небольшой снег, до -4 °C | Королев, 11 марта – пасмурно, до 17 °C | Подольск, 11 марта – пасмурно, до 6 °C | Армавир, 11 марта – переменная облачность, до 18 °C |