Исследователи из Австралии решили спрогнозировать наихудший сценарий распространения нового типа коронавируса COVID-19 и раскрыли его последствия для мира.

Согласно словам экспертов, если эпидемия начнет распространяться невероятно быстрыми темпами, то на протяжении года от инфекции погибнут 68 миллионов человек, причем около 12 миллионов скончаются в КНР. В РФ и Соединенных Штатах болезнь убьет по 1 миллиону пациентов, а в каждой стране Европы жертвами коронавируса станут 100 000 граждан. Мировая экономика при этом потеряет 9 триллионов 200 миллиардов долларов.

Напоминаем, что эпидемия нового заболевания началась в городе Ухань в конце прошлого года. На сегодняшний день количество зараженных составляет около 100 000 человек, из которых 3 300 погибли. Выздороветь удалось более 55 000 больных.