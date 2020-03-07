читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Исследователи из Австралии решили спрогнозировать наихудший сценарий распространения нового типа коронавируса COVID-19 и раскрыли его последствия для мира.

Согласно словам экспертов, если эпидемия начнет распространяться невероятно быстрыми темпами, то на протяжении года от инфекции погибнут 68 миллионов человек, причем около 12 миллионов скончаются в КНР. В РФ и Соединенных Штатах болезнь убьет по 1 миллиону пациентов, а в каждой стране Европы жертвами коронавируса станут 100 000 граждан. Мировая экономика при этом потеряет 9 триллионов 200 миллиардов долларов.

Напоминаем, что эпидемия нового заболевания началась в городе Ухань в конце прошлого года. На сегодняшний день количество зараженных составляет около 100 000 человек, из которых 3 300 погибли. Выздороветь удалось более 55 000 больных.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Исторический факультет – Юридический факультет | Россия (люб) (жен) – Бразилия (люб) (жен) | Тхань Хоа (19) – Сонг Лам Нгхе Ан (19) | ЩНК Куанг Нам (19) – Да Нанг (19) | Брисбен Сити ФК – Истерн Сюбербс Брисбен | Ипсвич Найтс (жен) – Норт Брисбен (жен) | Маджираба – Кингсклифф |
Вам может понравиться

В Москве мужчина из ревности зарезал жену-кардиолога и пытался покончить с собой

В Москве в убийстве собственной жены обвиняется водитель скорой помощи. Как сообщается,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 04.03.2020
  • читать 1 минуту

Эксперт объяснил, зачем Россия усиливает своё военное присутствие в Сирии

Военный эксперт фонда “Народная дипломатия” Сергей Простаков объяснил, зачем Россия сохраняет свои… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 06.03.2020
  • читать 1 минуту

В Калининграде задержан таксист, изнасиловавший 15-летнюю школьницу

В Калининградской области арестован таксист, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней школьницы. Согласно… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 06.03.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 7 марта – пасмурно, до 3 °C | город Мытищи, 7 марта – небольшой дождь, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский, 7 марта – облачно с прояснениями, до -6 °C | Южно-Сахалинск, 7 марта – пасмурно, до -5 °C | Королев, 7 марта – пасмурно, до 12 °C | Подольск, 7 марта – пасмурно, до 8 °C | Армавир, 7 марта – пасмурно, до 17 °C |