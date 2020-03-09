Ведущая Лера Кудрявцева отправилась отдыхать на Мальдивы, откуда впервые после операции по удалению силиконовых имплантов из груди опубликовала фото в купальнике.

Удалить импланты Кудрявцевой пришлось из-за того, что они начали протекать и медленно отравлять её организм. Операция прошла в декабре 2019 года, по словам Леры, она длилась около четырёх часов. После этого около недели ей пришлось восстанавливаться в больнице.

На Мальдивах Кудрявцева сделала шуточное селфи “без фильтров и фотошопа”, извинившись при этом за подгоревший нос и отметив, что ей уже 48 лет. Благодаря тому, что съёмка производилась широкоугольной камерой, на снимке у ведущей нос вышел просто огромный.

В Stories Instagram в этот же вечер Лера выложила и пляжный снимок в купальнике, продемонстрировал свою фигуру после операции. По словам мужа Леры Игоря Макарова, её новая уменьшившаяся грудь весьма ему нравится.