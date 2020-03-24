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Ким Кардашьян опубликовала видео, в котором продемонстрировала, сколько усилий ей требовалось для того, чтобы надеть латексный костюм от Balmain для Недели моды в Париже.

Видеозапись была продемонстрирована в новом выпуске на YouTube-канале шоу Keeping Up With The Kardashians. Как оказалось, для того, чтобы блистать в латексных штанах, Ким потребовалось воспользоваться услугами сразу нескольких помощников. При этом облачение определённо не было простым – слышна нецензурная брань, а Ким жалуется, что у неё болит даже кожа.

Сестра Ким, Кортни, похожий костюм сумела надеть без проблем.

Пользователи Сети над видеозаписью посмеялись, и начали строить предположения, каково будет Кардашьян, если она в таком наряде захочет в туалет, или как она будет пахнуть через час. Некоторые сравнили её с конфетами Rocher, а другие – с рулоном упаковочной бумаги.

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