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Актриса Галина Боб приняла участие в съёмках рекламного проекта, при этом она была полностью обнажена.

Откровенную фотографию актриса опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре Галина позирует обнажённой, и её прикрывает лишь бочонок мёда, который держит мужская рука. В подписи актриса сообщила, что её муж буквально не дышал, когда делали этот кадр. Также она предложила конкурс, условием которого является сняться так, чтобы какой-нибудь фрукт представлял собой элемент одежды.

В комментариях поклонники Галины восхитились смелой фотографией и её фигурой и отметили, что она превосходно выглядит, несмотря на то, что она является матерью двоих детей. По словам самой актрисы, ей некогда заниматься фитнесом, и вместо зарядки она танцует с детьми под любимые песни.

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