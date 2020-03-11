В информагентстве Asia Times рассказали о поразившем их гигантском подводном танкере «Пилигрим», который создается Россией и предназначен для перевозки жидкого природного газа.

Эту уникальную подлодку планируется использовать в Арктике, так как она сможет без каких-либо препятствий перемещаться под арктическими льдами, а погодные условия на поверхности не будут оказывать никакого влияния на ее движение. Проект субмарины был предложен конструкторским бюро «Малахит» из Санкт-Петербурга. Отмечается, что ее длина составит около 360 метров, что позволит ей перевозить до 180 тысяч тонн груза.

В издании отмечают, что «Пилигрим» собираются оснастить как минимум 3-мя мощными ядерными реакторами, которые позволят ей передвигаться со скоростью 17 узлов. Ее экипаж при этом будет состоять всего из двух-трех десятков человек.