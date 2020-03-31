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Анастасия Решетова, родившая полгода назад сына, поделилась в Instagram упражнениями для приведения себя в форму к лету.

На видеозаписи Решетова, облачённая в спортивный костюм серого цвета, выполняет несколько упражнений, используя резинки для фитнеса, утяжелители и балансировочную доску. В подписи к видео она сообщает о том, что во время карантина есть два варианта – проводить время перед телевизором и разъедаться, или потратить час на работу над своим телом и к лету выглядеть прилично.

Также она рассказала, что в то время, когда она выполняла и записывала упражнения, её сын Ратмир спал рядом в коляске.

В настоящее время Решетова вместе с сыном проводит время на самоизоляции. Вернувшийся с Мальдив Тимати находится на карантине отдельно от них.

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